Annegati nei fiumi del Veneto le famiglie fanno causa alla Regione

vertice un potente messaggio di denuncia: le famiglie, ormai esasperate, stanno portando la Regione Veneto in tribunale. La negligenza nella gestione dei fiumi e la mancanza di interventi efficaci hanno messo a grave rischio le comunità locali. È arrivato il momento di fare luce sulle responsabilità e di chiedere un cambiamento reale. La lotta per la sicurezza e il rispetto delle nostre terre non può più aspettare.

La Regione Veneto ha la responsabilità nella gestione dei fiumi all'interno territorio, compresa la manutenzione degli argini, la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela della qualità delle acque. Per questo oggi, al vertice dedicato alla sicurezza del fiume Piave, era presente al. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: fiumi - veneto - regione - annegati

Maltempo: esondati due fiumi in Veneto. Notte di tempesta anche in Lombardia - Una notte di tempesta ha colpito il Nord Italia, con esondazioni di due fiumi in Veneto e forti temporali in Lombardia.

Maltempo, a Valdagno (Vicenza) morti padre e figlio dopo essere caduti con l'auto in una voragine. Stato d'emergenza in Veneto; Meteo di Pasquetta: allerta rossa in Emilia-Romagna e Lombardia, arancione in Veneto - Aggiornamento del 21 Aprile delle ore 06:05; Maltempo in Veneto, le ultime notizie in diretta: a Vicenza padre e figlio muoiono cadendo nel torrente Agno. Zaia: «Ora stato di emergenza».

Maltempo: esondati due fiumi in Veneto. Notte di tempesta anche in Lombardia - Roma, 8 luglio 2025 – Oggi allerta arancione per maltempo in Lombardia e Veneto; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Pug ... Lo riporta quotidiano.net

Fiume Meschio esondato a Cordignano vicino Treviso per il maltempo, Veneto in ginocchio tra fango e grandine - L'innalzamento dei livelli del Meschio a causa del maltempo ha causato diversi allagamenti a Cordignano in provincia di Treviso ... Si legge su virgilio.it