Inter via alla campagna abbonamenti | prezzi settori fasi di vendita e cambio utilizzatore

Dopo un’attesa lunga e ricca di aspettative, parte ufficialmente la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2025-2026. Nonostante le sfide del passato e i rumors sui rincari, San Siro si prepara a riempirsi ancora una volta di passione nerazzurra. Ma questa volta, tra prezzi, settori e modalità di vendita, quali novità ci attenderanno? La risposta sta nel cuore dei tifosi e nelle strategie della società, pronti a scrivere un nuovo capitolo di entusiasmo.

Dopo una lunga attesa, dovuta all’impegno nel Mondiale per Club e animata dalle voci sul “delta” dei rincari, è iniziata la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2025-2026. Quella da poco finita ha promesso tanto e mantenuto nulla, a livello di trofei alzati, ma ha sempre (o quasi) visto San Siro gremito di spettatori e puntualmente superata la soglia di 70.000 presenze. Sarà così anche l’anno prossimo? Qualche dubbio in viale Liberazione c’è, dopo la delusione per la finale di Champions League persa, l’addio di Inzaghi, i rumors di uno spogliatoio spaccato e una campagna americana tutto fuorché brillante con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Fluminense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, via alla campagna abbonamenti: prezzi, settori, fasi di vendita e cambio utilizzatore

