L' allarme in Campania | attenti ai limoni africani dalla buccia non commestibile

L’allarme in Campania scuote il settore agricolo: limoni africani dalla buccia non commestibile stanno invadendo gli scaffali della grande distribuzione, rischiando di minare la qualità e l’autenticità dei prodotti italiani. Coldiretti denuncia un ulteriore attacco ai preziosi agricoltori della regione, già colpiti da recenti crisi. È il momento di agire con fermezza per tutelare il patrimonio agroalimentare made in Italy e preservarne l’eccellenza.

Limoni africani dalla buccia non commestibile: questo il nuovo schiaffo ai prodotti “Made in Italy” comparso in questi giorni sugli scaffali della grande distribuzione. Coldiretti Campania denuncia questo nuovo attacco agli agricoltori della regione che arriva a poco più di un mese dal blitz. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

