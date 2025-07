Asensio Inter il colpo ora è più difficile | il PSG ha già l’accordo per la cessione svelata la squadra

L’Inter punta deciso su Marco Asensio, uno dei nomi più caldi del calciomercato internazionale. Dopo aver già trovato un’intesa con il PSG, la trattativa si fa più intensa, con il Fenerbahçe pronto a fare sul serio offrendo un ingaggio di 9 milioni di euro all’anno. La sfida tra club europei si fa sempre più avvincente: quale sarà il destino dell’attaccante spagnolo? Resta da scoprire se l’Inter saprà convincere Asensio a scegliere la sua nuova avventura.

Marco Asensio, uno dei talenti più richiesti del mercato, è al centro di una trattativa che potrebbe vederlo lasciare il PSG. Il Fenerbahce ha raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore, con il club turco pronto a garantirgli uno stipendio annuo di 9 milioni di euro. Tuttavia, come riferito dal giornalista turco Yag?z Sabuncuoglu, Asensio ha ritenuto l'offerta insufficiente e ha chiesto un aumento salariale. Questo ha spinto il giocatore a entrare in colloqui per trovare una soluzione al suo contratto, che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.

