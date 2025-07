Gaia Costa investita e uccisa da un Suv sulle strisce a Porto Cervo Indagata una top manager tedesca è tornata in Germania

Una tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane e amata baby sitter, perde la vita dopo essere stata investita da un SUV sulle strisce pedonali. L’incidente, avvenuto martedì 8 luglio, ha portato all’indagine su una top manager tedesca, ora tornata in Germania. Un dramma che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità di tutti sulla strada. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Gaia in questo momento di dolore.

