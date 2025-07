LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar lascia andar via i fuggitivi

Segui in tempo reale l’emozionante tappa odierna del Tour de France 2025: i fuggitivi sfuggono al controllo, mentre Pogacar lascia andare i battistrada. Restate con noi per aggiornamenti continui su questa spettacolare giornata di ciclismo, dove ogni secondo conta e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. È il momento di vivere ogni pedalata: clicca qui per non perdere nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Corridori che affronteranno ora un segmento di quasi 10 km di velocissima discesa. Siamo intanto a 45 km dal traguardo. 16:10 Stavolta i due punti del GPM vanno all’australiano Michael Storer, che beffa l’irlandese Eddie Dunbar. 16:08 1 chilometro al GPM. Gruppo maglia gialla che continua a perdere terreno. Ritardo che sfiora adesso i 4 minuti. 16:05 Fuggitivi che iniziano a pedalare lungo Côte de Juvigny-le-Tertre. Non è ancora tempo di scatti, la bagarre tra gli 8 uomini in avanscoperta potrebbe scattare dai -20 km. 16:04 Gruppo dei velocisti con il nostro Jonathan Milan segnalato ad oltre 14 minuti dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar lascia andar via i fuggitivi

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - In un contesto di conflitto e sofferenza, alcune agenzie turistiche israeliane propongono tour shock per assistere, da un belvedere a Sderot, ai bombardamenti della Striscia di Gaza.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE Sesta Tappa: Vai su X

Tour de France, il belga Evenepoel vince la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il video Secondo Pogacar a 16" dal vincitore. Segui ogni tappa in diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/video/2025/07/ciclismo-tour-de-france-mat Vai su Facebook

LIVE Tour de France: sesta tappa: 8 in fuga, gruppo Pogacar a 1'30, 83 all'arrivo; Tour: Evenepoel vince la crono, Pogacar in giallo; Tour de France, oggi sesta tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (anche in chiaro).

LIVE Tour de France: sesta tappa, Bayeux-Vire Normandie. VdP prova a insidiare il trono di Pogacar - Una frazione molto mossa, quella odierna, con un tracciato da classica del Nord sugli strappi e sulle colline della Normandia. Lo riporta gazzetta.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Bayeux – Vire Normandie: orari TV, percorso e favoriti - Sesta tappa del Tour de France 2025 e frazione che ritorna con un tracciato tradizionale dopo la cronometro di ieri ... Da fanpage.it