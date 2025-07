Nascere a Vaio | il 16 luglio incontro per i futuri genitori

Il 16 luglio, nasce un’occasione speciale per prepararsi al grande giorno: "Nascere a Vaio", l'incontro dedicato ai futuri genitori che desiderano conoscere il Punto nascita dell’ospedale di Vaio. Dalle 17 alle 19, nell’aula A al primo piano del corpo N a Fidenza, professionisti qualificati illustreranno tutto ciò che serve sapere per affrontare con serenità e consapevolezza il meraviglioso viaggio della nascita. Non mancate!

