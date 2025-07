Aurora Maniscalco il giallo del cellulare | per ore nelle mani del fidanzato dopo la morte dell’hostess

Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha tragicamente perso la vita a Vienna in circostanze ancora misteriose, lasciando dietro di sé un alone di inquietudine. Il suo cellulare, nelle mani del fidanzato per ore dopo la tragedia, potrebbe contenere indizi preziosi per chiarire cosa sia realmente accaduto. Cosa potrebbe svelare questo dispositivo? Scopriamo insieme i possibili dettagli nascosti e le sue implicazioni.

Sono stati sentiti dalla polizia i famigliari di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'appartamento dove viveva con il fidanzato a Vienna. Il suo cellulare è stato consegnato agli investigatori: per ore dopo la tragedia è stato nelle mani del fidanzato. Ecco cosa potrebbe svelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

