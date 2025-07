Fonti Ue ' siamo alle trattative finali con gli Usa'

Siamo alle battute finali delle trattative tra UE e Stati Uniti, con un’intesa di principio che sembra ormai a portata di mano. La Commissione Ue ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto un accordo, segnando un passo importante nel rafforzare le relazioni transatlantiche. La fase intensa dei negoziati è appena iniziata, e l’esito dipenderà dalle evoluzioni che emergeranno nel corso della riunione di domani.

"La Commissione Ue ci ha informato che un' intesa di principio con gli Stati Uniti potrebbe essere raggiunta entro pochi giorni. I negoziati sono entrati in una fase intensa e probabilmente finale". Lo fa sapere un alto diplomatico in vista del Consiglio Ue del commercio convocato in via straordinaria lunedì. Domani è prevista la riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper). La dinamica della discussione tra i ministri dipenderà dalle evoluzioni delle prossime ore. Il possibile stop all'attivazione automatica - prevista il 14 luglio - dei primi controdazi Ue "è nelle mani di Bruxelles", spiega la stessa fonte, indicando che, se i negoziati dovessero naufragare, "l'Ue si farà trovare pronta" con il secondo pacchetto.