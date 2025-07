Serie A3 Spinello è il nuovo palleggiatore della Domotek Volley | riconferma per Zappoli e Lopetrone

Il percorso di Thomas Spinello, giovane talento nato nel 2003 a Borgo Sesia, si arricchisce di una nuova entusiasmante sfida con la Domotek Volley. Dopo aver brillato in Serie C nella Sicilia BVS, ora il promettente palleggiatore piemontese si apre alle grandi opportunità della Serie A3. La sua energia e determinazione si uniscono alla riconferma di Zappoli e Lopetrone, rafforzando un roster pronto a scrivere nuove emozionanti pagine.

Thomas Spinello è il nuovo giovane palleggiatore della Domotek. L'anno scorso giocava in provincia di Messina, nella serie C della Sicily BVS. Classe 2003,il giocatore piemontese, nativo di Borgo Sesia racconta la sua carriera e l'entusiasmo per questa nuova avventura reggina.