Frattesi operato di ernia | Ho chiesto di mettermi a posto anche i piedi ma niente da fare

Dopo l'intervento di ernia, Frattesi ci sorprende con una battuta su Instagram, confermando che il suo recupero procede a gonfie vele. Nonostante abbia chiesto anche un miglioramento ai piedi, la sua positiva attitudine rimane invariata: un esempio di determinazione e spirito sportivo. La sua storia ci ricorda che, con il giusto atteggiamento, ogni sfida può essere affrontata con il sorriso.

Tramite una divertente storia pubblicata su Instagram, il centrocampista nerazzurro conferma il buon esito dell'intervento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frattesi operato di ernia: "Ho chiesto di mettermi a posto anche i piedi, ma niente da fare"

Infortunio Frattesi, il centrocampista si è operato: le condizioni e il comunicato - Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha affrontato con successo un intervento di sports hernia bilaterale presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Inter, infortunio Frattesi: intervento all'ernia bilaterale ok. News e tempi di recupero - Intervento perfettamente riuscito all'ernia bilaterale per il centrocampista nerazzurro, che ha già iniziato il suo programma di riabilitazione. Come scrive sport.sky.it