Ex allenatore Real Madrid condannato a un anno

Il mondo del calcio internazionale è scosso da una vicenda che coinvolge uno dei personaggi più stimati: Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile è stato condannato a un anno di carcere e a una multa per frode fiscale riguardante i diritti d’immagine del 2014. Una notizia che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica nel calcio di alto livello. Ma cosa significa questa sentenza per il futuro di Ancelotti e per il mondo sportivo?

perché evasi diritti d'immagine per il 2014: multa e stop ai benefici fiscali Carlo Ancelotti (ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile) è stato condannato in Spagna a un anno di carcere per frode fiscale. La sentenza, emessa mercoledì dal Tribunale provinciale di Madrid, lo riconosce colpevole di aver nascosto al fisco parte dei diritti d'immagine risalenti al 2014. Oltre alla condanna, per lui scatta una multa da circa 386mila euro e lo stop a ogni beneficio fiscale nel Paese per i prossimi tre anni.

