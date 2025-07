' Fotografia in mostra con ACAF' alla Villa Comunale di Viagrande

Scopri l’arte di catturare l’istante e lasciati affascinare dalla bellezza che nasce dall’obiettivo. Alla Villa Comunale di Viagrande, due mostre collettive con gli allievi dei corsi ACAF: un viaggio tra emozioni, storie e visioni uniche, testimoni di talento e passione. Ogni fotografia è un ponte tra l’autore e lo spettatore, invitandoci a vedere il mondo con occhi nuovi. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza visiva indimenticabile.

Due Mostre, Un'Unica Emozione: la Fotografia in Mostra con ACAF. Gli allievi dei corsi base e avanzato di fotografia ACAF vi aprono le porte del loro percorso creativo, esponendo i loro migliori scatti in due mostre collettive che raccontano storie, emozioni, luci e visioni del mondo. Ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In occasione della Giornata Nazionale delle Proloco la Proloco di Viagrande insieme all'associazione fotografica ACAF organizza Primi Scatti. Mostra collettiva dei partecipanti al 27° corso base di fotografia Inaugurazione Venerdì 11 luglio 2025, ore 19.0 Vai su Facebook

