Caldo estremo e anziani | una sfida a cui bisogna fare attenzione

Il caldo estremo e gli anziani rappresentano una sfida sempre più pressante per la nostra società. Con l’aumento delle temperature, la vulnerabilità di questa fascia di popolazione si fa più evidente, richiedendo attenzione e misure adeguate. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 gli over 65 costituiscono ormai quasi il 23% della popolazione italiana, destinata a crescere ulteriormente. E il caldo estremo si...

Con l’arrivo dell’estate, le temperature salgono e le città si svuotano. Ma per una fascia della popolazione in crescita costante, quella degli over 65, la stagione estiva non è solo tempo di vacanze, ma può trasformarsi in un periodo ad alto rischio per la salute. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 gli anziani rappresentavano il 22,9% della popolazione italiana, una percentuale destinata a superare il 33% entro il 2050. E il caldo estremo si conferma sempre più come una minaccia silenziosa, spesso sottovalutata. Tra i pericoli noti delle ondate di calore – colpi di calore, disidratazione, svenimenti – c’è un nemico insidioso e poco conosciuto: la confusione mentale acuta, o delirium. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo estremo e anziani: una sfida a cui bisogna fare attenzione

In questa notizia si parla di: caldo - estremo - anziani - sfida

Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti - Con l’arrivo del caldo estremo, la Croce Rossa di Ascoli si mobilita ancora una volta, sfidando le temperature elevate per proteggere cittadini e turisti.

? In questi giorni il caldo è estremo: oggi 18 città italiane hanno il bollino rosso. Le temperature in Italia e nell’area mediterranea sono di 5 gradi superiori alla media. ? L’estate è appena iniziata e ci aspettano continue ondate di calore, i cui effetti saranno Vai su Facebook

Caldo estremo e anziani: una sfida a cui bisogna fare attenzione; Caldo record: Roma come Tunisi, il contrasto termico e la «la sfida del secolo». Ecco le 10 regole per difendersi; New York Times: 7 consigli per gestire il caldo estremo.

Caldo estremo e anziani: una sfida a cui bisogna fare attenzione - Prevenzione / Le alte temperature rappresentano un rischio che può compromettere la salute: col tempo il corpo ha meno capacità di adattarsi ... Come scrive ilgiorno.it

Meteo: la sfida del caldo estremo, questa Estate ci sta mettendo alla prova - Quando le temperature superano stabilmente i 35 gradi Celsius, come sta accadendo in questi giorni su ampie aree d’Italia, il corpo umano entra in una condizione di sforzo fisiologico costante. Riporta msn.com