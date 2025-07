Fermato in strada con un taser e droga | 15enne denunciato

Una serata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un episodio di tensione in strada. Un ragazzo di soli 15 anni, residente a Verbania, è stato fermato con un taser e droga, portando alla sua denuncia per porto abusivo d’arma. La vicenda mette in luce quanto sia importante il controllo e la prevenzione per tutelare i più giovani e la sicurezza pubblica.

Nella tarda sera di martedì 8 luglio un ragazzo italiano, di anni 15, residente a Verbania, è stato denunciato per il porto abusivo d’arma. Il ragazzo aveva con sè nascosto un dissuasore elettrico a forma di tirapugni: è stato sanzionato in via amministrativa per il possesso di 9,26 grammi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

