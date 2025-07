Fiorentina Dzeko è ufficialmente un giocatore viola Felice di venire in questo grande club

un giocatore della Fiorentina. Questo è un sogno che si realizza per me, e sono determinato a dare il massimo per questa grande squadra. Non vedo l’ora di indossare la maglia viola, di scendere in campo e di contribuire a raggiungere nuovi traguardi insieme ai miei nuovi compagni. Firenze, preparatevi: la magia sta per cominciare!

Firenze, 10 luglio 2025 – Colpo di mercato già abbondantemente annunciato nei giorni scorsi, ora è ufficiale: Edin Dzeko (classe 1986, nato a Sarajevo), è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Dzeko ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni. «Non vedo l’ora di cominciare, sono felice di essere tornato in Italia e di essere arrivato in un grande club», ha detto Dzeko, rimasto incantato dal Viola Park. Il nuovo calciatore viola nell’ultima stagione, con la maglia del Fenerbahce, ha disputato 53 partite, collezionando 21 reti e 8 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Dzeko è ufficialmente un giocatore viola. “Felice di venire in questo grande club”

