Quest’estate, combatte la solitudine e riscopri il piacere della compagnia con le attività proposte dai centri estivi per anziani promossi da Nomos, Unicoop Firenze e Quartiere 4. Dal 1° luglio al 31 agosto, ogni mercoledì e venerdì, lo Spazio Soci Coop di Ponte a Greve si trasforma in un vibrante punto di incontro, dove mente e corpo trovano nuova energia. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate all'insegna del divertimento e della socialità!

Giochi di memoria, ginnastica dolce, cucito, pittura, karaoke e persino “olimpiadi su sedia”: sono alcune delle attività proposte dai centri estivi per anziani promossi dalla cooperativa sociale Nomos, con Unicoop Firenze e Quartiere 4. Dal 1° luglio al 31 agosto, ogni mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, lo Spazio Soci Coop di Ponte a Greve (viuzzo delle Case Nuove 9 int. 10) si trasforma in un luogo accogliente e stimolante per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che restano in città. Obiettivo: contrastare solitudine, disorientamento e inattività nei mesi estivi. “Vogliamo offrire benessere psicofisico e socialità”, spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’estate attiva: ecco l'ingrediente contro la solitudine

