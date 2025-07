Israele-Iran a Tel Aviv al via demolizioni edifici danneggiati da attacchi Teheran

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, Tel Aviv si prepara a affrontare le conseguenze degli attacchi missilistici che hanno devastato la regione. Dopo la distruzione di edifici e tragiche perdite umane, le autoritĂ israeliane hanno dato il via alle demolizioni degli edifici colpiti, simbolo di una guerra inaspettata e drammatica. La cittĂ si mobilita per ricostruire e guardare al futuro, ma le ferite rimangono aperte in questa crisi senza precedenti.

Israele ha iniziato a demolire alcuni degli edifici distrutti dai missili iraniani durante la guerra dei 12 giorni. A Bat Yam, appena a sud di Tel Aviv, il terzo giorno di guerra, un missile iraniano ha squarciato un edificio uccidendo nove persone, ferendone decine e danneggiando o distruggendo centinaia di case. “Abbiamo subito un duro colpo. è stato il colpo piĂą grande, il piĂą grande disastro che la cittĂ abbia mai avuto in quasi 100 anni. In un giorno abbiamo perso nove dei nostri, 200 sono rimasti feriti”, ha detto Tzvika Brot, il sindaco di Bat Yam. Israele, che ha puntato i suoi missili contro il programma nucleare e la leadership militare dell’Iran, ha affermato che l’Iran ha lanciato 550 missili e oltre 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, a Tel Aviv al via demolizioni edifici danneggiati da attacchi Teheran

In questa notizia si parla di: israele - aviv - edifici - iran

Gaza, primo squillo dell’Ue contro Israele: 17 Paesi favorevoli a rivedere l’accordo di associazione con Tel Aviv - L’Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la crisi a Gaza, con 17 paesi favorevoli a rivedere l’accordo di associazione con Israele.

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Il lancio di missili dall'Iran verso Israele, avvenuto nella notte, ha provocato otto morti e 300 feriti, tra cui circa 20 bambini. L'attacco missilistico ha provocato diversi danni nel centro di Israele e due edifici sono parzialmente Vai su Facebook

In serata l’Iran ha lanciato un nuovo attaccato su Israele mirati su Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa, dove secondo i soccorritori ci sarebbero edifici civili colpiti, che ha risposto con un bombardamento su Teheran che, secondo i media, avrebbe preso di mira “un Vai su X

Israele-Iran, a Tel Aviv al via demolizioni edifici danneggiati da attacchi Teheran; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Missili da Iran su Israele: colpite Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme. FOTO.

Israele-Iran, a Tel Aviv al via demolizioni edifici danneggiati da attacchi Teheran - (LaPresse) Israele ha iniziato a demolire alcuni degli edifici distrutti dai missili iraniani durante la guerra dei 12 giorni. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Israele-Iran, edifici distrutti a Tel Aviv: le persone prendono le valigie e scappano - L'offensiva di Teheran è una risposta agli attacchi degli Stati Uniti verso alcuni siti ... Segnala msn.com