Virus dell'herpes modificano elimina o riduce il cancro alla pelle avanzato | speranze contro il melanoma

Un team di ricercatori internazionali ha scoperto che un virus dell'herpes modificato, combinato con immunoterapia, può ridurre significativamente le metastasi di melanoma. Questa innovativa strategia apre nuove speranze contro una delle forme più aggressive di cancro alla pelle. Sebbene siano necessarie ulteriori verifiche, i risultati rappresentano un passo avanti promettente nella lotta contro il melanoma avanzato. Continua a...

Un team di ricerca internazionale ha dimostrato che un virus dell'herpes labiale modificato, chiamato RP1, combinato con il farmaco immunoterapico nivulomab è in grado di ridurre di almeno il 30 percento o di eliminare del tutto una delle più comuni e aggressive forme di cancro alla pelle, il melanoma. L'efficacia è stata dimostrata solo in una parte dei pazienti trattati e serviranno ulteriori indagini per tutte le conferme del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: virus - herpes - cancro - pelle

