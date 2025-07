La storia di due amici fraterni divisi dalla passione per la stessa donna Nel cast Yvan Attal Guillaume Canet Victor Belmondo Maïwenn e Alma Jodorowsky

Una storia avvincente di amicizia, passione e tradimento ambientata nel suggestivo Sud della Francia. "Colpo di dadi" ci catapulta in un thriller avvolgente, dove due amici fraterni si trovano divisi da un amore impossibile, culminando in un misterioso omicidio. Con un cast stellare e atmosfere romantiche, questa pellicola promette suspense e emozioni forti. Non perdete l'appuntamento: stasera in prima tv su Rai 3 alle 21.20.

I ntrighi e passione nel Sud della Francia. Questi gli ingredienti principali di Colpo di dadi, thriller francese diretto e interpretato da Yvan Attal in onda stasera in prima tv su Rai 3 alle 21.20. Il film ruota attorno alle vicende di una coppia di amici innamorati della stessa donna che finisce misteriosamente uccisa. Del ricco cast fanno parte Guillaume Canet, Maïwenn e Victor Belmondo. Romantico e invernale. Il trailer del film “Le occasioni dell’amore”, con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher X Leggi anche › Guillaume Canet: “Marion (Cotillard) mi ha risvegliato” Colpo di dadi: la trama del film stasera 10 luglio in prima tv su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia di due amici fraterni divisi dalla passione per la stessa donna. Nel cast, Yvan Attal, Guillaume Canet, Victor Belmondo, Maïwenn e Alma Jodorowsky

