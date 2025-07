Juventus tra mercato e rinnovi | offerta per Alberto Costa Gatti pronto a firmare

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra strategici rinnovi e calciomercato scintillante. Con un occhio rivolto al futuro e uno al presente, i bianconeri puntano a rafforzare la rosa, tra offerte per talenti emergenti come Alberto Costa Gatti e trattative di alto livello come quella per Jonathan David. La sessione estiva si prospetta intensa, con l’obiettivo di consolidare una squadra competitiva e all’altezza delle ambizioni…

La nuova Juventus targata 20252026 ha iniziato a prendere vita con il primo acquisto della finestra estiva di calciomercato, che ha portato in dote ad Igor Tudor un attaccante del calibro di Jonathan David. Il reparto offensivo resta una priorità in casa bianconera, come dimostrano la trattativa per Conceicao, quella per Sancho ed anche la necessità di trovare una soluzione per Vlahovic e capire se Kolo Muani potrà continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora. Nella lista dei tanti impegni di Comolli c'è però anche la sistemazione delle corsie laterali e del reparto difensivo, con la Juventus che sarà chiamata ad inserire qualche nuovo tassello anche in questi ruoli.

