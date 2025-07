Il Ministero si ricrede sul dimensionamento scolastico | stop ai tagli in Puglia salva l' autonomia di 8 istituti

Il ministero cambia rotta sulla questione del dimensionamento scolastico in Puglia, bloccando i tagli e preservando l'autonomia di otto istituti. Con l'approvazione del nuovo decreto, la regione potrà gestire liberamente la rete scolastica senza subire riduzioni nel numero di autonomie, garantendo così stabilità e qualità dell'istruzione. Una decisione che apre nuove prospettive per il futuro dell'educazione pugliese, rafforzando il ruolo delle scuole locali nel panorama nazionale.

Con l'approvazione del decreto ministeriale la Puglia non dovrà più ridurre il numero di autonomie nel prossimo anno in sede di dimensionamento scolastico e potrà procedere in completa autonomia al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025 senza ridurre il numero di autonomie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

