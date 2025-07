Anticiclone africano protagonista del fine settimana | caldo intenso ovunque ma con instabilità pomeridiana su parte del Nord

Preparati a vivere un fine settimana all'insegna del grande caldo, grazie all'anticiclone africano che domina l'Italia. Tuttavia, attenzione alle instabilità pomeridiane al Nord, con temporali in agguato su Alpi e Prealpi. Sabato e domenica promettono giornate soleggiate e afose, ma con possibili rovesci locali. Resta aggiornato per non lasciarti sorprendere dal meteo: ecco cosa aspettarti nel dettaglio!

Anticiclone africano in rimonta sull'Italia ma con insidie al Nord: ecco cosa aspettarsi nel fine settimana tra sole, afa e temporali. Sabato 13 e Domenica 14 Luglio: il meteo nel dettaglio. Nord Italia. Giornate soleggiate ma con instabilità pomeridiana. Sabato il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato al mattino su gran parte del Nord. Tuttavia, nel pomeriggio sono attesi temporali sparsi su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Domenica si ripeterà uno scenario simile, con instabilità in aumento nelle ore centrali e possibili fenomeni localmente intensi.

