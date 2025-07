italia Gravina gela Retegui | La competitività del campionato conta

Il calcio italiano vive momenti di riflessione e cambiamento, come evidenziato dalle parole di Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC commenta l’addio di Mateo Retegui alla Serie A, un trasferimento che segna una svolta importante per la nostra competitività internazionale. La perdita di talenti come Retegui non è mai facile, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare il nostro campionato. La sfida ora è mantenere alto il livello e rafforzare il futuro del calcio italiano.

Parlando della nazionale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è soffermato sull'addio di Mateo Retegui alla Serie A, con l'attaccante dell'Atalanta a un passo all'Al Qadsiah in Arabia Saudita: "Dispiace per Retegui, dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra. Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta a una formazione ben diversa.

