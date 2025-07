Riconferma supplenti sostegno 2025 26 nella domanda per le max 150 preferenze Ministero pubblica le FAQ

Il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025, dedicato alla riconferma dei supplenti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026. Se sei un docente interessato, questa è la tua occasione per conoscere in dettaglio la procedura, le fasi di nomina e le preferenze da indicare. Scopri le FAQ pubblicate e preparati al meglio: un’opportunità fondamentale per garantire la continuità educativa e il supporto agli studenti con bisogni speciali.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuitĂ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026". Come avviene la procedura e la fase di nomina. L'articolo Riconferma supplenti sostegno 202526 nella domanda per le max 150 preferenze. Ministero pubblica le FAQ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ministero - riconferma - supplenti

Appello degli attori al ministero della Cultura: stop alle polemiche e sostegno al cinema italiano - Gli attori italiani lanciano un appello al Ministero della Cultura, esortando a mettere da parte le polemiche e a sostenere il cinema nazionale.

Riconferma supplenti sostegno 2025/26, ecco come richiedere la prioritĂ nella domanda per le max 150 preferenze. Domanda dal 17 luglio; Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione; La continuitĂ didattica garantita anche con i supplenti di sostegno.

Supplenze docenti 2025/26 al via, la pagina del Ministero: novità, la domanda, il processo, le info utili - Si ricorda che a partire dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 e fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025 sa ... Come scrive orizzontescuola.it

Supplenze docenti e ATA, in arrivo la circolare 2026/27. Novità riconferma sostegno. Sindacati convocati al Ministero l’8 luglio - Sindacati convocati al Ministero martedì 8 luglio per l'illustrazione della annuale circolare sulle supplenze. Riporta orizzontescuola.it