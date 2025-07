Radio Roma celebra 50 anni di innovazione e successi | il futuro è già qui

Radio Roma celebra con orgoglio 50 anni di innovazione, musica, intrattenimento e informazione al servizio della Capitale. Nata nel 1975 e protagonista di una rinascita nel 2021, si conferma il polo multimediale locale leader, un punto di riferimento per generazioni di romani. Con un passato ricco di successi, il futuro si apre ora a nuove sfide e opportunità. Il meglio deve ancora arrivare.

Cinquant‚Äôanni di musica, intrattenimento e informazione al servizio del territorio: Radio Roma, la prima radio-tv nata nella Capitale e tra le primissime in Italia, spegne le candeline del suo primo mezzo secolo di vita e consolida anche il primato di polo multimediale locale leader della Capitale. Attorno alla storica emittente radiofonica, nata il¬†16 giugno 1975¬†e protagonista il 1¬į marzo 2021 di una ‚Äúnuova ripartenza‚ÄĚ, negli ultimi anni si √® sviluppato un vero e proprio¬†network multipiattaforma: oltre alla¬†radio¬†in Fm e Dab, che si ascolta in tutto il Lazio e nei territori limitrofi, ci sono¬†due canali televisivi¬†regionali¬†(Radio Roma News Tv, emittente all-news di informazione e approfondimento in onda sul canale 14 del digitale terrestre, e Radio Roma Tv, radiovisione in onda sul canale 15), oltre al portale¬†www. 🔗 Leggi su Romadailynews.it