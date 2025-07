Salvata dal pitbull | il tentato femminicida prende sei anni

Una vicenda drammatica che sottolinea ancora una volta il valore inestimabile degli amici a quattro zampe. Smail Ifrad, condannato a sei anni per aver tentato di uccidere l'ex compagna a Udine, è stato fermato dal coraggio e dall'istinto protettivo del pitbull della donna. Questa storia ci ricorda quanto il legame tra uomo e animale possa fare la differenza tra vita e morte, evidenziando il ruolo fondamentale dei nostri fedeli alleati.

È arrivata ieri la condanna del tribunale di Udine per l'uomo che aveva tentato il femminicidio dell'ex compagna ed era stato fermato dal pitbull di lei. Smail Ifrad, cittadino marocchino di 50 anni, dovrà scontare sei anni per tentato omicidio, maltrattamenti e furto dell'arma con cui, se non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it