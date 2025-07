Napoli Darwin Nunez resta un obiettivo | contatti vivi con il Liverpool si decide prima del ritiro

Il mercato del Napoli si infiamma con Darwin Nunez, il desiderio di rinforzare l’attacco azzurro è più vivo che mai. I contatti con il Liverpool sono intensi e una decisione definitiva dovrebbe arrivare prima del ritiro. Tuttavia, il club sta prendendo in considerazione anche Lorenzo Lucca come valida alternativa. La prossima settimana potrebbe infatti segnare una svolta decisiva, lasciando i tifosi azzurri con grandi aspettative per il futuro.

Il club azzurro continua a trattare per l'attaccante uruguaiano, ma valuta anche l'alternativa Lorenzo Lucca dell'Udinese. Svolta attesa nei prossimi giorni. Il Napoli non ha .

