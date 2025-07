Mare Rixi | Italia leader nella Blue Economy ma l’Ue cambi paradigma sulla cantieristica

L’Italia si distingue come leader nella Blue Economy, un settore in rapida evoluzione e ricco di opportunità. Tuttavia, le recenti sfide geopolitiche stanno spingendo l’UE a riconsiderare il proprio approccio alla cantieristica, puntando su nuove strategie e paradigmi. In un mondo in cui i collegamenti tra continenti diventano sempre più cruciali, è fondamentale capire come queste trasformazioni influenzeranno il futuro del settore marittimo. La vera sfida è adattarsi e innovare per restare al top.

"In questo momento credo che non solo l'Italia, ma il mondo sta guardando in maniera molto diversa al mare. Un po' perché i cambiamenti geopolitici fanno sì che sia un collegamento non tra due nazioni, ma tra interi continenti, e quindi in un momento in cui anche le linee di comunicazione e le linee logistiche

