Ruba la corrente ai fratelli scoperto dal padre che chiama i carabinieri

In un episodio di tensione familiare nella pittoresca Valle Vigezzo, un giovane ha tentato di sottrarre energia ai fratelli, scatenando una catena di eventi imprevedibili. Dopo essere stato scoperto dal padre, che ha chiamato i carabinieri, la vendetta ha portato a danni alla porta dell'appartamento del fratello. Un episodio che mette in luce quanto i conflitti possano sfociare in azioni estreme, lasciando dietro di sé conseguenze legali e familiari.

Ruba la corrente elettrica dal palazzo che divide coi fratelli, e una volta scoperto dal padre (che chiama i carabinieri) si vendica danneggiando la porta d'ingresso dell'appartamento del fratello. É successo in Ossola, in Valle Vigezzo, dove i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - ruba - corrente - fratelli

