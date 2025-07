In ricordo di Giuseppe Bonaviri nel giorno della sua nascita

In occasione del suo compleanno, rendiamo omaggio a Giuseppe Bonaviri, scrittore e poeta che ha saputo illuminare con le sue parole il cuore della cultura italiana. Venerdì 11 luglio alle 18, presso la Fondazione La Rocca di Pescara, celebreremo la sua memoria, con la partecipazione del premio Nobel Giorgio Parisi, che recentemente ha evidenziato come la poesia e la scienza condividano un'inesauribile capacità di esplorare l'ignoto. Un evento imperdibile per immergersi nel suo mondo di emozioni e riflessioni.

Venerdì 11 luglio, alle ore 18, si terrĂ un evento per ricordare Giuseppe Bonaviri nella sede della Fondazione La Rocca (Via Raffaele Paolucci, 71 – Pescara). Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, in un articolo apparso qualche giorno fa sul Corriere della Sera sostiene che la poesia e.

