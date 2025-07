572 euro per viaggiare dall' aeroporto di Roma al Ministero | polemica per la missione romana della sindaca Salis

Una cifra che ha sollevato polemiche e interrogativi sulla gestione delle spese pubbliche. Con 572 euro per un tragitto di poche ore, la questione invita a riflettere sull’uso delle risorse dei cittadini e sulla trasparenza delle missioni ufficiali. La visita romana della sindaca Salis alimenta il dibattito pubblico: quanto è giustificabile spendere così tanto in una giornata? È tempo di chiarimenti e di un dialogo trasparente con la comunità.

572 euro per viaggiare su un'auto di lusso tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma per l'intera giornata. È la cifra che spenderà il Comune di Genova per il viaggio nella capitale in programma il 16 luglio a cui parteciperà la sindaca Silvia Salis, accompagnata dal capo di gabinetto, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

