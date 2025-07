Non solo case di riposo | a Meda ed Empoli la terza età ritrova l' autonomia e la socialità

Affrontare la solitudine nella terza età è una sfida sociale urgente. Con l’aumento dell’età media, molte persone anziane si trovano isolate, lontane da affetti e relazioni. Per rispondere a questo problema, nascono progetti innovativi come Casa Naviglio a Meda e Oggi in vacanza a Empoli, che mettono al centro il benessere, l’autonomia e la socializzazione. A Meda, dopo quattro anni di ostacoli burocratici, la costanza di Emily Filippo ha dato vita a Casa Naviglio, una comunità alloggio per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. “Mi sono resa conto – spiega – che per molti anziani entrare in una casa di riposo è una sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non solo case di riposo: a Meda ed Empoli la terza età ritrova l'autonomia e la socialità

