Lite tra Dassault e Airbus | si complica il progetto europeo del supercaccia Fcas

Lo sviluppo del supercaccia europeo FCAS si fa sempre più complesso, con tensioni tra Dassault e Airbus che minacciano di mettere in crisi l’intero progetto. Durante il Salone di Le Bourget, erano emerse divergenze tra Francia e Germania sulla condivisione delle responsabilità, mentre Dassault ha già sollevato dubbi sulla gestione organizzativa. Una situazione che potrebbe compromettere il futuro dell’avionica militare europea, lasciando intravedere un bivio cruciale per la cooperazione internazionale nel settore aeronautico.

Tensioni nel più complesso tra i programmi aeronautici militari europei. Già durante il salone aerospaziale di LeBourget, svoltosi alla fine di giugno, erano emersi segnali secondo i quali Francia e Germania permanevano su posizioni differenti quanto alla condivisione del lavoro sul nuovo caccia di sesta generazione Fcas. Dassault aveva già espresso dubbi sulla struttura organizzativa del programma nell’aprile aprile scorso, criticando Airbus per il ritardo nella firma del contratto per la Fase 1B. E per le preoccupazioni di altri ritardi per dare il via alla Fase 2 nel 2026, e per quella relativa alla parte hardware e al collaudo in volo dello Ngws, ovvero il sistema d’arma di prossima generazione. 🔗 Leggi su Panorama.it