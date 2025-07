Dai veterinari alle associazioni | tutti contro il patentino non obbligatorio per chi compra un cane da allevatori ENCI

La polemica monta tra veterinari, associazioni e professionisti del settore cinofilo: la proposta di legge della Regione Lombardia, che introduce il patentino obbligatorio per molte razze di cani, rischia di dividere ulteriormente il mondo degli amanti degli animali. Mentre si scagliano contro questa iniziativa, sono in molti a sottolineare come le eccezioni, come quella per gli allevatori ENCI, alimentino confusione e ingiustizie. Una discussione che mette in gioco il futuro della tutela animale in regione.

A botte di hashtag e di comunicati: è iniziata la protesta dei professionisti della cinofilia, nonché dei veterinari e delle associazioni animaliste che si sono rivoltati contro la Proposta di Legge della Regione Lombardia per istituire un patentino obbligatorio per chi ha cani che appartengono a 26 tipologie ma dal quale sono esclusi coloro che comprano l'animale da un allevatore che ha l'affisso ENCI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

