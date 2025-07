Edi in ginocchio da Giorgia | l’omaggio del premier albanese Rama è diventato rito Ecco i precedenti video

Edi Rama, primo ministro albanese, sorprende ancora: per la terza volta si inginocchia davanti a Giorgia Meloni, questa volta alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. Un gesto che sta diventando un vero e proprio rito diplomatico, suscitando discussioni e curiosità. Ma cosa si nasconde dietro questa sequenza di atti simbolici? Scopriamo insieme i precedenti e il significato di questo gesto carico di significato.

Edi Rama lo ha fatto ancora: per la terza volta si è messo in ginocchio davanti a Giorgia Meloni. La scena, che ha già visto protagonista il primo ministro dell’Albania in almeno un paio di occasioni, si è ripetuta alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, durante la cerimonia di accoglienza dei leader ospiti da parte della presidente del Consiglio. Rama l’ha fatto di nuovo: in ginocchio da Giorgia. Rama si è inginocchiato con le mani giunte rivolgendosi a Meloni prima di salire sul piccolo palco allestito per l’accoglienza dei capi di Stato e di governo. Successivamente, con la presidente del Consiglio si è scambiato una stretta di mano, un abbraccio e una rapida battuta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Edi in ginocchio da Giorgia: l’omaggio del premier albanese Rama è diventato rito. Ecco i precedenti (video)

