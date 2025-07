Crepet | ‘Aiutate i figli a scoprire chi sono non chi devono essere’

In un mondo in rapido mutamento, l’educazione diventa il più prezioso strumento di liberazione per i nostri figli. Durante una recente conferenza, Paolo Crepet ha sottolineato l’importanza di accompagnare i giovani nel loro percorso di scoperta personale, ispirandosi alle parole di Maria Montessori. È fondamentale promuovere autonomia e talento, lasciando che ogni bambino cresca libero di essere sé stesso. Solo così potremo aiutarli a scoprire chi sono davvero.

Durante una recente conferenza, Paolo Crepet ha riflettuto sull'educazione come percorso di liberazione e non di controllo. Citando Maria Montessori, ha posto l'accento sulla centralità dell'infanzia e sul ruolo di adulti e genitori nel favorire l'autonomia e la scoperta del talento individuale, senza imporre protezioni che limitano la crescita Infanzia e scoperta del talento Nel

