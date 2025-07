Bassotto brutalmente picchiato dal padrone | È in prognosi riservata

Un episodio di crudeltà che scuote la provincia di Firenze: un bassotto, brutalmente picchiato dal suo padrone, si trova ora in prognosi riservata. La violenza gratuita e inaudita nei confronti di un essere innocente ha suscitato sdegno e preoccupazione tra cittadini e autorità. È fondamentale sensibilizzare e agire contro questi atti di barbarie. Continua a leggere per scoprire come puoi contribuire a difendere i nostri amici a quattro zampe.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto inspiegabile e feroce nella provincia di Firenze. Un gravissimo episodio di maltrattamento animale si è verificato pochi giorni fa nella provincia di Firenze, dove un bassotto è stato brutalmente aggredito dal suo padrone, un uomo di circa trent’anni. L’animale, ora in condizioni critiche e in prognosi riservata, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo delle persone presenti sul posto e delle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto riferito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Figline Valdarno, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione del trentenne, dove si trovavano anche la sua fidanzata e un amico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bassotto brutalmente picchiato dal padrone: È in prognosi riservata

