Grande Fratello si parte | svelate le prime date per sostenere i casting

Il countdown è ufficialmente partito: i casting per il Grande Fratello 2025-2026 sono aperti! Celebrando i 25 anni di successo, Mediaset prepara una doppia edizione rivoluzionaria con un cast che promette di sorprendere. Dopo una stagione 2024-2025 vissuta tra alti e bassi, il reality più amato si reinventa per conquistare nuovi record e emozionare ancora una volta il pubblico, in un’edizione da non perdere.

Grande Fratello 2025-2026: da settembre doppia edizione rivoluzionaria. Sono partiti ufficialmente i casting, ecco le date. 25 anni di Grande Fratello. È questo il traguardo che Mediaset si prepara a festeggiare nella prossima stagione televisiva, e lo farà con un format rinnovato, due edizioni distinte e un cast che promette di fare rumore. Dopo una stagione 2024-2025 sottotono nei numeri ma ricca di dinamiche nella Casa, il reality più longevo della TV italiana si prepara a una svolta storica.

