A Torino la cerimonia per 100 nuovi agenti di polizia 56 operativi in città | Rappresentano la nostra sicurezza

A Torino si è concluso con grande entusiasmo il 97º corso di formazione per agenti di polizia locale, un traguardo che segna l’ingresso di 100 nuovi professionisti al servizio della sicurezza cittadina. La cerimonia, promossa dalla Regione Piemonte, ha celebrato il valore e l’impegno di questi agenti, più della metà dei quali provenienti dalla provincia di Torino. Una giornata di festa che rafforza il nostro impegno per una città sempre più sicura e protetta.

Si è concluso il 97esimo corso di formazione per agenti di polizia locale che, promosso dalla regione Piemonte, quest'anno ha visto festeggiare ben 100 nuovi agenti neoassunti, di cui più del 50% in arrivo dalla provincia di Torino. Una giornata di festa e una cerimonia che si è tenuta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - torino - cerimonia - polizia

Aiuta gli agenti a prendere un ladro che aveva rubato in un supermercato a Torino Borgo Vittoria, ma è irregolare e viene espulso - Mercoledì 7 maggio 2025, un giovane marocchino di 29 anni ha vissuto una situazione inaspettata: dopo aver collaborato con la polizia per arrestare un ladro, gli agenti hanno scoperto che era irregolare sul territorio nazionale.

A Torino, si è svolta la cerimonia di chiusura del 97° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, durante la quale sono stati presentati 100 nuovi agenti, tra cui 44 destinati a comuni montani, come Mondovì, a rafforzare la sicurezza sul territori Vai su Facebook

Cento nuovi agenti di Polizia Locale in Piemonte: a Torino la cerimonia di fine corso Vai su X

Cento nuovi agenti di polizia locale, 56 operativi su Torino: la cerimonia in piazza Carignano; Cento nuovi agenti di Polizia Locale in Piemonte: a Torino la cerimonia di fine corso; 100 nuovi agenti di Polizia Locale in servizio in Piemonte.

A Torino la cerimonia per 100 nuovi agenti di polizia, 56 operativi in città: "Rappresentano la nostra sicurezza" - Si è concluso il 97esimo corso di formazione per agenti di polizia locale che, promosso dalla regione Piemonte, quest'anno ha visto festeggiare ben 100 nuovi agenti neoassunti, di cui più del 50% in a ... Lo riporta torinotoday.it

Cento nuovi agenti di Polizia Locale prenderanno servizio in Piemonte - TORINO – Si è svolta in Piazza Carignano a Torino la cerimonia di chiusura del 97° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la ... lagendanews.com scrive