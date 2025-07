Supplenze docenti domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio Ecco le FAQ e l’ELENCO delle scuole per comune e distretto

Se sei un docente in attesa di supplenze o desideri aggiornare le tue preferenze, questa è la tua occasione. Dal 17 al 30 luglio, potrai compilare l’istanza su Polis Istanze Online per le supplenze annuali, finalizzate alle assunzioni e riconferme. Scopri tutte le FAQ e consulta l’elenco delle scuole per comune e distretto, per assicurarti di non perdere nessuna opportunità. L’articolo ti guida passo passo nel processo.

Dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio 2025 (ore 14.00) i docenti inseriti nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS possono compilare l'istanza Informatizzazione Nomine Supplenze su Polis Istanze online. Negli stessi termini si compilano le domande per le assunzioni finalizzate al ruolo da I fascia GPS sostegno, 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno e per la riconferma del docente di sostegno (DM 322025). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

