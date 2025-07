Al colloquio in carcere con 300 grammi di droga condanna soft per una coppia

In un episodio che desta scalpore a Torre Annunziata, una coppia si è presentata al colloquio in carcere con circa 300 grammi di droga nascosti tra i loro effetti. La scoperta ha portato a una condanna soft, sollevando numerosi interrogativi sulla gestione dei controlli e sulla presenza di sostanze illegali tra visitatori e detenuti. Un caso che apre un dibattito sulla sicurezza nelle strutture penitenziarie e le modalità di prevenzione dello spaccio.

Mini condanna per una coppia di Torre Annunziata accusata di spaccio di droga. I due, T.G. ed M.G., si erano recati al carcere di Santa Maria Capua Vetere per un colloquio con un familiare detenuto. Durante un controllo da parte della polizia penitenziaria vennero trovati circa 300 grammi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: colloquio - carcere - grammi - droga

Consegna la droga al figlio durante il colloquio in carcere: scoperti dalla Polizia Penitenziaria - Venerdì mattina, all’interno del carcere di Salerno, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato un ingente quantitativo di droga durante un colloquio tra un detenuto e sua madre.

Va a trovare il fidanzato in carcere ma finisce dietro le sbarre anche lei; Dopo colloquio con la famiglia rinvenuti in cella 400 grammi di droga: tre denunce; Scambio di droga al colloquio in carcere, tensione a Montorio.

Cocaina tra i vestiti al colloquio in carcere: il cane fiuta la droga ... - Sessanta grammi di cocaina tra i vestiti, che sarebbero entrati nel carcere Due Palazzi di Padova attraverso un colloquio tra una donna e il suo compagno. Come scrive msn.com

Uta, va al colloquio in carcere con la droga per il detenuto nascosta ... - Uta, va al colloquio in carcere con la droga per il detenuto nascosta nel reggiseno. Si legge su unionesarda.it