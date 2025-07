Diego Bianchi al BCT Festival | Mi sorprende che alcuni politici non provano imbarazzo vergogna o senso di inadeguatezza rispetto al compito che svolgono e alle cose dette – Intervista Video

Diego Bianchi al BCT Festival si è aperto con una riflessione sincera e spontanea: “Mi piace parlare del mio lavoro e confrontarmi con gli altri”. La sua spontaneità ha messo in luce come, spesso, alcuni politici sembrino insensibili alla loro stessa responsabilità, dimostrando un’imbarazzante mancanza di senso di inadeguatezza. Alla fine, il suo messaggio ci invita a riflettere sulla reale efficacia del confronto pubblico e sul valore della trasparenza in politica.

Diego Bianchi è stato di recente ospite al BCT Festival. “Lo dico senza nessuna remora, mi piace parlare anche del mio lavoro, ogni tanto uscire dalla televisione e confrontarmi con gli altri” – Esordisce così il conduttore di Propaganda Live, che proprio in riferimento alla domanda sulla prossima stagione racconta: “Ho appena finito quella vecchia e a me non mi sembra ancora vero, quindi sulla nuova stagione non so cosa dirti, se non che siamo noi, veniamo da una stagione che ci ha segnato tanto nel bene e anche un po’ nel male per eventi che ci sono successi nel nostro cast, però abbiamo avuto anche dei momenti veramente molto belli, mi riferisco alla puntata del 25 aprile, Benigni all’ultima puntata e altre cose, abbiamo fatto ascolti molto alti per noi e quindi l’intenzione è di continuare, dopodiché poi l’attualità politica e non solo politica, italiana e non solo italiana è talmente calda sempre che abbiamo finito da due settimane e abbiamo già accumulato potenzialmente contenuti per fare altre cinque puntate, quindi da qua a settembre chissà in che mondo ci troveremo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it