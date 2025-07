La Promessa trame settimanali dal 12 al 18 luglio | arriva José Juan Rómulo viene scarcerato

La settimana dal 12 al 18 luglio ci riserva colpi di scena avvincenti in "La Promessa". José Juan, fratello di Paco, fa il suo ingresso, accendendo tensioni e nuove dinamiche sulla tenuta. Nel frattempo, Rómulo ottiene la libertà, mentre il sergente Burdina chiude il caso. Prepariamoci a scoprire come queste novità influenzeranno i destini dei protagonisti e quali sorprese ci attendono nelle prossime puntate. La promessa di emozioni continua...

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 12 al 18 luglio? Al centro dei riflettori troveremo una new entry. José Juan, il fratello di Paco si presenterà alla tenuta e pretenderà che Curro sposi Julia per “riparare” alla morte del ragazzo. Nel frattempo il sergente Burdina archivia il caso e Rómulo viene scarcerato. Anticipazioni La Promessa: l’arrivo di José Juan. Una new entry porta un bel po’ di scompiglio a La Promessa. José Juan giunge alla tenuta, e rivela di essere il fratello di Paco. Il ragazzo è giunto fin lì con un compito ben preciso: fare in modo che Curro – da lui ritenuto responsabile della morte di Paco al fronte – sposi Julia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it