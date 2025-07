RiciclaEstate 2025 | Pontecagnano Faiano e Pollica regine dell’estate green di Legambiente

RiciclaEstate 2025 vede protagonisti Pontecagnano Faiano e Pollica, incoronate regine dell’estate green di Legambiente. I due comuni salernitani si distinguono nella Summer Hit, un’iniziativa dedicata a promuovere la raccolta differenziata nelle località costiere campane. Un riconoscimento che conferma il modello virtuoso Sarim, simbolo di sostenibilità e innovazione nel territorio. Questi successi aprono nuove prospettive per un futuro più pulito e consapevole.

Premiati i due comuni costieri salernitani nella Summer Hit di Legambiente. Il modello gestionale Sarim si conferma virtuoso in 7 comuni campani. Pontecagnano Faiano e Pollica si aggiudicano i primi posti nella Summer Hit 2025 di RiciclaEstate, l'iniziativa estiva promossa da Legambiente per incentivare e valorizzare la raccolta differenziata nelle località costiere. Un riconoscimento importante, che porta la firma di Sarim, azienda campana specializzata nella gestione integrata dei rifiuti, operativa in 19 comuni italiani e punto di riferimento per i territori che puntano alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

