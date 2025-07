Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli La mostra

Preparati a immergerti in un viaggio tra tensione creativa e virtuosismo, protagonisti dell’eccellente mostra dedicata a Enzo Scatragli. Con 56 opere realizzate in vari materiali, tra cui bronzo dorato, marmi e granito, questa personale mette in luce il talento e la versatilità dello scultore castiglionese. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte in tutte le sue sfumature. La sera di apertura promette emozioni e ispirazioni: non mancare!

56 opere di vari materiali tra cui bronzo con interventi di dorature, vari marmi e granito oltre ad una decina medaglie in bronzo. Sono questi alcuni numeri della personale dello scultore castiglionese Enzo Scatragli che viene inaugurata domani pomeriggio alle ore 19.00 durante la giornata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: scatragli - enzo - tensione - creativa

“Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli” - Enzo Scatragli, maestro della scultura, presenta una mostra antologica che svela la sua tensione creativa e la virtuosità artistica.

“Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli”; Grande mostra evento dello scultore Enzo Scatragli, ecco cosa è stato scritto della sua arte; La Tensione creativa di Enzo Scatragli alla Rocca di Marciano Ar24Tv.

“Tensione creativa e preziosità virtuosa nell’opera di Enzo Scatragli” - Domani ore 19, nella giornata dedicata alla Chiesa di Sant’Agostino, inaugurazione della personale dello scultore castiglionese ... Secondo msn.com

Grande mostra evento dello scultore Enzo Scatragli, ecco cosa è stato scritto della sua arte - Venerdì 11 luglio le opere nella restaurata chiesa di Sant'Agostino: "Tensione creativa e preziosità virtuosa" ... Riporta corrierediarezzo.it