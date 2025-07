Machin riparte dopo il Monza | piace a due squadre tra Turchia e Grecia | ESCLUSIVO

Il mercato estivo si infiamma con il ritorno di Machin, pronto a ripartire dopo l’esperienza al Monza. Il centrocampista classe ’96, svincolato e ambito da club esteri, si fa strada tra le preferenze di Turchia e Grecia, creando un clima di grande attesa. Le trattative sono in corso, con alcune squadre che giocano anche in coppa, mentre in Serie A la rivoluzione continua: tra cessioni eccellenti e strategie di rafforzamento, il mercato si dimostra sempre più vivace e imprevedibile.

Il centrocampista classe '96 è svincolato al termine del contratto con i brianzoli e ha mercato all'estero: in corso i colloqui, anche con una squadra che giocherà le coppe C'è un mercato parallelo insieme a quello che stanno portando avanti le big di Serie A, pian piano sempre più movimentato anche in uscita. Basti pensare all'Atalanta che sta per cedere il capocannoniere dell'ultimo campionato, Mateo Retegui, per la cifra monstre di quasi 70 milioni di euro. Con ingaggio faraonico da 20 milioni all'italoargentino. Ma nelle prossime settimane può riservare sorprese anche il mercato degli svincolati, 'capitanato' da Lorenzo Insigne che si è liberato dal Toronto ed è tornato in Italia nella speranza di trovare squadra.

