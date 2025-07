Wimbledon finale anche in chiaro | orario e dove vederla in tv e streaming

La finale di Wimbledon, uno degli eventi più attesi nel mondo del tennis, potrà essere seguita anche in chiaro su Tv8, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere questa emozionante sfida senza abbonamenti. Sinner, Alcaraz, Fritz e Djokovic si contenderanno il prestigioso titolo della 138esima edizione: scopri orario, dove vederla in TV e streaming, e non perdere neanche un istante di questo spettacolo sportivo imperdibile.

(Adnkronos) – La finale maschile di Wimbledon sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Tv8. Sky rende così disponibile a tutti gli appassionati la sfida decisiva per assegnare il titolo. Sinner, Alcaraz, Fritz, Djokovic: saranno loro a contendersi la corona della 138esima edizione del "The Championships". Ecco orario e dove vedere la finale di .

