Salernitana Tar Lazio | ‘Il rinvio non incide sull’ammissione ai campionati’ ma la quaestio non era un’altra?

Il recente pronunciamento del Tar del Lazio sulla Salernitana non incide sull'ammissione ai campionati, ma solleva dubbi sulla gestione delle controversie sportive. La decisione di rinviare al rito ordinario sottolinea l'importanza di un iter giuridico accurato e trasparente, lasciando aperte questioni cruciali per il club e il calcio italiano. La vicenda si prospetta come un punto di svolta, evidenziando la complessità della normativa sportiva e la necessità di chiarezza per tutti gli attori coinvolti.

Il Il Tar del Lazio boccia l’urgenza del ricorso Salernitana e rinvia al rito ordinario. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I Ter, ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla U.S. Salernitana 1919 nell’ambito del ricorso n. 74472025, dichiarando che il rinvio delle gare di playout disposto dal presidente della Lega B non costituisce un atto incidente direttamente sulla partecipazione alle competizioni professionistiche. Il presidente della Lega B poteva rinviare senza deferimento?. Un provvedimento che non entra nel merito e che nulla chiarisce sull’iter seguito dal presidente della Lega serie B, Bedin, in relazione al rinvio del play out con il Frosinone senza che vi sia un deferimento ufficiale, e quindi senza alcun procedimento disciplinare avviato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana, Tar Lazio: ‘Il rinvio non incide sull’ammissione ai campionati’, ma la quaestio non era un’altra?

In questa notizia si parla di: salernitana - lazio - rinvio - incide

La Salernitana non alza bandiera bianca: presentato il ricorso al Tar del Lazio - La Salernitana non si arrende e sfida le avversità : il club ha presentato ufficialmente ricorso al TAR del Lazio, chiedendo di riavere nel prossimo campionato di Serie B il suo posto legittimo.

Sampdoria - Salernitana {Play out] andata 15 giugno 2025 #ultrasliberi #Sampdoria #ultrasitalia #Salernitana #playout Vai su Facebook

UFFICIALE. TAR Lazio su ricorso Salernitana: 'Rinvio playout non riguarda iscrizioni-ammissioni'; Ricorso Salernitana, Tar Lazio: conversione del rito, i granata restano in Serie C per ora - Salernonotizie.it; Salernitana, Tar Lazio: 'Il rinvio non incide sull’ammissione ai campionati', ma la quaestio non era un'altra?.

Ricorso Salernitana, Tar Lazio: conversione del rito, i granata restano in Serie C per ora - Il Tar del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dai legali della società granata che chiedevano la riammissione in Serie B, disponend ... Si legge su salernonotizie.it

Salernitana, la pronuncia del Tar del Lazio: i campani restano in serie C. Le motivazioni e i possibili scenari - La Salernitana attendeva la pronuncia del Tar del Lazio avverso la retrocessione in Serie C con richiesta di una Serie B a 21 squadre: è arriva la decisione ... Lo riporta sport.virgilio.it