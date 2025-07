114+1 mostra di Luis Rodriguez l' artista che maializza il mondo

1141 mostra di Luis Rodriguez, l'artista che maializza il mondo, apre le sue porte dal 17 al 20 luglio 2025. L'inaugurazione, giovedì alle 18:00, sarà accompagnata da un aperitivo offerto, mentre da venerdì a domenica potrete immergervi nella sua installazione in situ al Chiasso Perduto, un'opera che mette in discussione le nostre percezioni e invita alla riflessione sul panorama globale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vedere il mondo con occhi nuovi.

Aperta dal 17 al 20 Luglio 2025 Inaugurazione giovedì 17 Luglio alle 18:00 Aperitivo offerto Da venerdì a domenica dalle 15 alle 19 L'intervento in situ al Chiasso Perduto dell'artista messicano Luis Rodriguez Naranjo nasce da una personale e persistente visione del mondo:

